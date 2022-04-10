Генштаб ВСУ подсчитал потери российских оккупантов

Боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину составлили более 19 тысяч человек. Об этом 10 апреля сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что украинские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили, среди прочего, 13 воздушных целей и 17 танков.
Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 10.04 ориентировочно составили:
- личного состава - около 19300 (+200 за сутки);
- танков - 722 (+17);
- боевых бронированных машин - 1911 (+16);
- артиллерийских систем - 342 (+7);
- РСЗО — 108;
- средства ПВО — 55;
- самолетов - 152 (+1);
- вертолетов - 137 (+1);
- автомобильной техники - 1384 (+21);
- кораблей /катеров — 7;
- цистерн с ГСМ — 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 112;
- специальной техники — 25;
- пусковых установок ОТРК/ТРК — 4.