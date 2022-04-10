Генштаб ВСУ подсчитал потери российских оккупантов

Боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину составлили более 19 тысяч человек. Об этом 10 апреля сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что украинские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили, среди прочего, 13 воздушных целей и 17 танков.



Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 10.04 ориентировочно составили:

- личного состава - около 19300 (+200 за сутки);

- танков - 722 (+17);

- боевых бронированных машин - 1911 (+16);

- артиллерийских систем - 342 (+7);

- РСЗО — 108;

- средства ПВО — 55;

- самолетов - 152 (+1);

- вертолетов - 137 (+1);

- автомобильной техники - 1384 (+21);

- кораблей /катеров — 7;

- цистерн с ГСМ — 76;

- БПЛА оперативно-тактического уровня — 112;

- специальной техники — 25;

- пусковых установок ОТРК/ТРК — 4.