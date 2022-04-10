ГПСУ заявила об отражении атаки на Луганщине и взятии в плен артиллериста

В Луганской области украинские пограничники отбили атаку российских сил и взяли пленника. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.



По словам офицера, организовавшего оборону этой позиции, это уже четвертая попытка наступления российских оккупантов.На этот раз они попытались незаметно подкрасться к позициям украинских военных. Однако, как подчеркивается в сообщении, пограничники «щедро угостили свинцом» оккупантов.



«Несколько захватчиков остались удобрять украинский чернозем, а один раненый умолял не стрелять и сдался», — говорится в сообщении.



Отмечается, что пленник — уроженец Стаханова. Он признался, что с 2019 служит артиллеристом. «Причастен ли он к обстрелам мирных украинцев, еще будут выяснять», — резюмировали в ГПСУ.



