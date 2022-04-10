Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ВСУ ударили по российским позициям четырьмя «Точками-У» за обстрел Краматорска — Арестович

10 апреля 2022, 12:34

ВСУ ударили по российским позициям четырьмя «Точками-У» за обстрел Краматорска — Арестович

Вооруженные силы Украины нанесли удары четырьмя ракетами «Точка-У» по скоплению российских оккупантов в районе Купянска Харьковской области. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

Он отметил, что удары были нанесены в ответ за обстрел железнодорожного вокзала Краматорска, где погибли порядка 50 мирных жителей, включая детей.

По словам Арестовича, ракетный удар по вокзалу в Краматорске оккупанты нанесли двумя «Точками-У» со стороны Изюма — предварительно, одна из них была фугасная, вторая — кассетная.

«Сюрприз, о котором мало кто знает: в ответ ушли четыре наших. Четыре наших "Точки" сегодня с утра (9 апреля. — Ред.). Но в отличие от них, мы-то бьем чисто по военным целям. И они очень хорошо попали туда в район Купянска и в район других мест <...>, где как раз скопление войск, которые должны прийти на помощь Изюмской группировке», — рассказал Арестович.

Смотрите также:

Еще по теме

Организации
Война
Места
Краматорск Купянск

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:20
Российские захватчики пытались прорвать оборону в районе Изюма и штурмовать Мариуполь — Генштаб ВСУ
00:30
Зеленский пророчит тяжелую битву за Донбасс. Дайджест НД за день ►
22:43
«ЛНР»: Из-за обстрела в Первомайске погибла женщина, мужчина получил ранение
17:15
«ДНР» заявила о втором погибшем в Донецке сегодня
13:23
«ДНР» заявила об одной погибшей мирной жительнице и четырех раненых
00:08
РФ накрыла «Точкой-У» вокзал Краматорска, а «ДНР» составляет списки студентов на войну. Дайджест НД за день ►
18:56
Пушилин пообещал Донецку стабильное водоснабжение только после захвата всей области
17:36
Вузы Донецка и Луганска формируют списки студентов для мобилизации — Гармаш
15:02
«ДНР» задержала сотрудника ОБСЕ и собирается запретить работу миссии
09:55
Обострение на Донбассе. Авиаудар по железной дороге. Дайджест НД за день ►
08:48
Оккупанты изнасиловали 16-летнюю девушку и 78-летнюю женщину и расстреляли лодку с людьми — Вилкул
18:41
Чума, сибирская язва, ковид: «ДНРовцы» рассказали Быстрыкину о «биологическом оружии» Украины и США
10:25
Смерть в очереди за гуманитаркой. В Мариуполе сжигают мертвых. Дайджест НД за день ►
10:12
Оккупанты принудительно вывезли мариупольцев из больницы, заявил горсовет
19:16
Пушилин назначил «мэром» Мариуполя предателя от ОПЗЖ
все новости
13:04
Зеленский связал бои в Мариуполе с возможностью встречи с Путиным
12:34
ВСУ ударили по российским позициям четырьмя «Точками-У» за обстрел Краматорска — Арестович
12:18
ГПСУ заявила об отражении атаки на Луганщине и взятии в плен артиллериста
11:44
Генштаб ВСУ подсчитал потери российских оккупантов
11:21
Россияне обстреляли патрульных, развозивших помощь гражданским в Лисичанске
11:02
ВСУ ударили по аэродрому в Мелитополе — Арестович
10:31
12-километровая колонна военной техники РФ направилась в сторону Харькова
10:05
10 коридоров эвакуации из Мариуполя, Луганской и Запорожской областей будут работать сегодня
09:20
Российские войска начали наступление на востоке Украины — Арестович
09:01
Россияне утром обстреляли школу и многоэтажки в Северодонецке
08:45
«ДНР» запретила работу миссии ОБСЕ
08:20
Российские захватчики пытались прорвать оборону в районе Изюма и штурмовать Мариуполь — Генштаб ВСУ
00:30
Зеленский пророчит тяжелую битву за Донбасс. Дайджест НД за день ►
23:43
По гумкоридорам в субботу смогли эвакуироваться более 4500 человек
23:05
Донецкая область: В ходе обстрелов погибли пятеро человек
все новости
ВИДЕО
Зеленский пророчит тяжелую битву за Донбасс. Дайджест НД за день ►
10 апреля, 00:30
РФ накрыла «Точкой-У» вокзал Краматорска, а «ДНР» составляет списки студентов на войну. Дайджест НД за день ►
09 апреля, 00:08
Обстрел Краматорска: Расследователи опровергли фейк России о «Точке-У»
08 апреля, 15:21

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция