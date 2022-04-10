Вооруженные силы Украины нанесли удары четырьмя ракетами «Точка-У» по скоплению российских оккупантов в районе Купянска Харьковской области. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.



Он отметил, что удары были нанесены в ответ за обстрел железнодорожного вокзала Краматорска, где погибли порядка 50 мирных жителей, включая детей.



По словам Арестовича, ракетный удар по вокзалу в Краматорске оккупанты нанесли двумя «Точками-У» со стороны Изюма — предварительно, одна из них была фугасная, вторая — кассетная.



«Сюрприз, о котором мало кто знает: в ответ ушли четыре наших. Четыре наших "Точки" сегодня с утра (9 апреля. — Ред.). Но в отличие от них, мы-то бьем чисто по военным целям. И они очень хорошо попали туда в район Купянска и в район других мест <...>, где как раз скопление войск, которые должны прийти на помощь Изюмской группировке», — рассказал Арестович.



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