Российские ракеты уничтожили аэропорт Днепра, ранены шесть спасателей

В результате российских ракетных ударов по городу Днепр полностью уничтожен международный аэропорт, пострадали шесть спасателей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



«У нас шесть раненых спасателей. Они находятся в больницах. Одна девушка в тяжелом состоянии, ее сейчас оперируют», — рассказал глава ОВА.



Сегодня удары по аэропорту Днепра наносились дважды — в 10:06 и 12:47.



Подразделение спасателей попало под вражеский ракетный обстрел, когда разбирал завалы на месте утренней атаки.



Сам аэропорт и инфраструктура вокруг полностью разрушены.