Силы РФ ведут обстрелы по всей линии фронта на Донетчине: есть жертвы и разрушения

Российские силы продолжают обстрелы по всей линии фронта в Донецкой области. Сегодня наибольший ущерб они нанесли на Угледарском, Марьинском, Авдеевском направлениях.



Об этом сообщил председатель областной военной администрации Павел Кириленко.



Так, в Угледаре в результате артиллерийского обстрела погиб по меньшей мере один человек, повреждены четыре многоквартирных дома.



В Марьинке и Авдеевке в результате огня разрушены частные жилые дома, в Красногоровке – одно из образовательных учреждений.



В Покровске от взрыва боеприпаса ранения получил пожилой мужчина.

