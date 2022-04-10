Канцлер Австрии встретится с Путиным после переговоров с Зеленским

Канцлер Австрии Карл Нехаммер планирует завтра встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом он сообщил в Twitter.



«Мы нейтральны в военном отношении, но у нас есть четкая позиция в отношении агрессивной войны России против Украины. Он должен остановиться! Необходимы гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений», — написал Нехаммер.



Он уточнил, что проинформировал о планируемой встрече главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "и, конечно", президента Украины Владимира Зеленского.



В субботу Нехаммер встретился с Зеленским в Киеве.



