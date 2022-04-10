По меньшей мере 10 человек сегодня погибли от обстрелов в Харьковской области

В результате обстрелов войсками России населенных пунктов в Харьковской области есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.



«Днем оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру Балаклеи, Песочина, были сильные обстрелы в Золочеве, Дергачах. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирных жителей», отметил он.



По состоянию на данный момент известно об 11 пострадавших, погибли 10 человек, среди них один ребенок.



Глава Харьковщины подчеркнул, что массовая эвакуация населения проводится только в двух населенных пунктах области — Лозовой и Барвенково. В остальных, в том числе и в Харькове — оснований для такой эвакуации нет.