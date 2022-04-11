Порядка 2800 человек эвакуировались по гумкоридорам за день

За воскресенье по гуманитарным коридорам эвакуировано 2 824 человека. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.



В частности, из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 2622 человека. Из них: 213 — мариупольцы; 2409 — жители городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).



Колонны автобусов, которые сегодня утром выехали из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, удерживаются оккупационными войсками на блокпосте в Васильевке. «Впрочем, мы будем продолжать прорываться к нашим людям», — подчеркнула Верещук.



Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная на Луганщине, несмотря на постоянные нарушения режима тишины оккупантами, сегодня удалось эвакуировать 202 человека.