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Мэр Мариуполя объяснил свое отсутствие: Нас просто не пустили в город

11 апреля 2022, 00:17

Мэр Мариуполя объяснил свое отсутствие: Нас просто не пустили в город

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко утверждает, что не планировал покидать город полностью после начала Россией полномасштабной войны с Украиной. В целях безопасности было принято речение о его ночевке в другом населенном пункте с возвращением в Мариуполь утром. Однако вскоре, по словам Бйоченко, его не впустили в город из-за боевых действий.

«Вообще я не собирался покидать город. Даже когда мне сообщили, что за мной охотятся, даже когда расстреляли мой дом — не собирался. Мне объясняли, что в город вошли ДРГ. Их цель — увлечь меня лично, поставить под русским триколором и заставить рассказывать о любви к России. Или наоборот, сказать, что я очень болен и передаю управление городом какому-нибудь Константину Иващенко, например», — заявил Бойченко в интервью 0629.

По словам Бойченко, его предупреждали и настаивали покинуть город, «ибо есть множество средств заставить человека делать то, что он не хочет делать». В итоге, по словам мэра, ему «приказали хотя бы не оставаться в городе ночью». «Я позвонил главе военной администрации Павлу Кириленко. И тот сказал мне: "Выезжайте (назначил точку, куда именно), создавайте там штаб обороны Мариуполя и после передислокации сил и средств возвращайтесь"», — вспоминает мэр.

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В итоге он собирался на ночь выезжать в штаб, за пределы Мариуполя, а днем возвращаться и работать в городе. Однако 27 февраля въехать в город, по словам Бойченко, не смог — его не впустила тероборона. «Два моих заместителя, которых кстати тоже обвиняют, что они покинули город, в Мариуполь прорвались 27 февраля. А мой водитель задержался на заправке. Там была длинная очередь, мы задержались на час. И не успели проскочить. Под одним из населенных пунктов мы попали в зону активных боевых действий. Мы думали, что нам конец. Когда разобрались, местные терробороны запретили нам ехать дальше. Нас просто не впустили в город из-за тяжелых танковых боев. Мы вынуждены были вернуться. Въезд в город уже был заблокирован — россияне осаждали Мариуполь», — ометил мэр.

По словам Бояченко, часть команды мэрии — в Мариуполе, а часть вместе со ним — в штабе. «Мы были вынуждены начать работать в таком режиме. Координировать все коммунальные службы через оставшегося в Мариуполе [заместителя мэра] Михаила Когута. Никто так не планировал. Никто не думал, что враг так быстро возьмет город в блокаду», — подчеркнул городской голова.

Информацию о том, что Бойченко покинул Мариуполь долгое время не озвучивали публично. Только 23 марта это подтвердил глава областной военной администрации Павел Кириленко. Выезд мэра он объяснил отсутствием связи в Мариуполе.

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