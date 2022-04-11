Ответ за Краматорск. Российский флаг над Мариуполем. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Удар по вокзалу Краматорска нанесли из-под Изюма. Украина дала ответку.
- Луганская область в огне. Четвертая попытка наступления россиян отбита.
- Эвакуация жителей Луганщины продолжается.
- В Лисичанске патрульные полицейские попали под обстрел.
- Оккупанты подняли над Мариуполем российский флаг. Официального подтверждения от армии РФ пока нет.
- Президент Украины Владимир Зеленский связал бои в Мариуполе с возможностью встречи с Путиным.
- Новая волна принудительной мобилизации в ОРДЛО — «бронь»отменяется.