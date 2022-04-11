В Луганской области не осталось уцелевших объектов инфраструктуры – глава ОВА

Вследствие обстрела со стороны российских оккупантов в Луганской области уничтожена вся инфраструктура. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«Атака под Золотым отбита, впрочем, врагом обстрелян каждый город Луганщины», – написал Гайдай в Telegram-канале.



Он подчеркнул, что в Луганской области не осталось уцелевших объектов критической и какой-либо другой инфраструктуры.



«Знают ли об этом россияне? Да, у них есть информаторы, которые наводят огонь на магазины с людьми и склады с продуктами. Поэтому каждый обстрел жилого фонда – целенаправленный теракт», – написал глава ОВА.



По его словам, многоэтажки и частные дома получили повреждения в Лисичанске, Северодонецке, Золотом, Кременной. На Кременщине из-за обстрелов загорелись гектары сухой травы, что добавило работы спасателям.