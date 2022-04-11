В Донецкой области создали еще одну военную администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании новой военной администрации. С 10 апреля в Донецкой области сформирована Константиновская городская военная администрация Краматорского района. Об этом сообщается на сайте президента.



Основываясь на законе Украины «О правовом режиме военного положения», президент Украины постановил образовать Константиновскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области.



Генеральному штабу ВСУ, а также Донецкой ОВА поручено осуществить мероприятия, связанные с образованием новой военной администрации.