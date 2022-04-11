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Российские силы обстреляли железнодорожную станцию на востоке Украины

11 апреля 2022, 08:39

Российские силы обстреляли железнодорожную станцию на востоке Украины

Последствия обстрела. Фото: Александр Камышин Последствия обстрела. Фото: Александр Камышин

В ночь на понедельник, 11 апреля, российские силы обстреляли одну из железнодорожных станций на востоке Украины. Об этом сообщил глава «Укрзализныци» Александр Камышин.

Он отметил, что ни среди граждан, ни среди железнодорожников пострадавших нет. Повреждены пять локомотивов, колеи и контактная сеть.

Камышин добавил, что железная дорога продолжает работать по графику.

В последнюю неделю российские силы регулярно наносят удары по железнодорожной инфраструктуре на востоке Украины.

8 апреля войска РФ нанесли ракетный удар «Точками-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска, где в этот момент находились тысячи людей, которые ждали эвакуационных поездов. Погибли 57 человек, 114 ранены.

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