Макрон и Ле Пен выходят во второй тур выборов президента Франции

Франции Эмманюэль Макрон с первого места выходит во второй тур выборов, свидетельствуют данные после обработки 100% бюллетеней. Об этом сообщает Le Figaro.



По этим данным, Макрон набирает 27,6% голосов.



Его соперницей станет идущая на втором месте лидер ультраправой партии «Национальное обьединение» Марин Ле Пен. У неё - 23,41% голосов.



Третье место занимает лидер крайне левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон с 21,95%. Никто из остальных кандидатов не смог преодолеть отметку в 10%.



Во второй тур президентских выборов во Франции выходят два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Второй тур состоится через две недели - 24 апреля.