С начала войны в Украине пострадали более 500 детей, из них 183 ребенка погибли

Более 525 детей пострадали в Украине в результате вооруженного вторжения РФ по состоянию на 11 апреля 2022 года, при этом 183 ребенка погибли и более 342 получили ранения. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



Подчеркивается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, отмечается в сообщении.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 110, Киевской – 98, Харьковской – 76, Черниговской – 54, Николаевской – 40, Луганской – 35, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столицы – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.



Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 938 учебных заведений. 87 из них разрушены полностью.