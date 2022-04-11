За сутки на Харьковщине в результате российских обстрелов погибли 11 человек, 14 ранены

За минувшие сутки в Харьковской области из-за обстрелов российской армии погибли 11 человек. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.



В целом, российские войска нанесли около 66 ударов из артиллерии, минометов, РСЗО по Харькову и населенным пунктам области. По его словам, пострадали Салтовка, Пятихатки, Холодная Гора, Песочин, Золочев, Балаклея, Дергачи.



«Спасатели ликвидировали пожары в домах, складских помещениях и другой гражданской инфраструктуре. В результате обстрелов россиян пострадали гражданские — 11 погибших, среди них — 7-летний ребенок, 14 раненых. Медики Харьковщины оказывают необходимую медицинскую помощь и борются за жизнь раненых», — написал Синегубов.



Он отметил, что по области наблюдается активность вражеских летательных аппаратов для разведки.



Синегубов также сообщил, что оккупанты используют мины отложенного действия и призвал людей быть очень осторожными.