За сутки на Харьковщине в результате российских обстрелов погибли 11 человек, 14 ранены

За минувшие сутки в Харьковской области из-за обстрелов российской армии погибли 11 человек. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
В целом, российские войска нанесли около 66 ударов из артиллерии, минометов, РСЗО по Харькову и населенным пунктам области. По его словам, пострадали Салтовка, Пятихатки, Холодная Гора, Песочин, Золочев, Балаклея, Дергачи.
«Спасатели ликвидировали пожары в домах, складских помещениях и другой гражданской инфраструктуре. В результате обстрелов россиян пострадали гражданские — 11 погибших, среди них — 7-летний ребенок, 14 раненых. Медики Харьковщины оказывают необходимую медицинскую помощь и борются за жизнь раненых», — написал Синегубов.
Он отметил, что по области наблюдается активность вражеских летательных аппаратов для разведки.
Синегубов также сообщил, что оккупанты используют мины отложенного действия и призвал людей быть очень осторожными.