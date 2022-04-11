Из Киева в Ирпень открыли временный мост. В пригороде пробки

В Киевской области открыли временный насыпной мост в селе Романовка, который соединяет города Ирпень и Киев. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.



Протяженность временного моста — 245 метров, его ширина — 9. Для того чтобы построить переправу, использовали более 9 тысяч тонн насыпных материалов.



«Теперь доставку гуманитарной помощи и строительных материалов к освобожденным от российской оккупации городам будем делать быстрее», — отметил Тимошенко.



Мост в Романовке был разрушен 25 февраля.



Сегодня утром желающих заехать из Киева в Ирпень оказалось много, сообщает ITV. По Новоирпенской трассе образовались автомобильные пробки.



Пробки в Ирпень и соседние населенные пункты наблюдались уже и на прошлой неделе, когда власти открыли въезд в освобожденный в конце марта город. Из-за большого количества машин по единственному на тот момент объездном пути, журналист «Новостей Донбасса» добирался в Ирпень из Киева четыре часа, на обратную дорогу ушло два с половиной часа.



Также в Ирпене остается разрушенным железнодорожный мост. Глава «Укрзализныци» Александр Камышин пообещал, что его восстановят до 8 мая.