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Экс-мэру Рубежного сообщили о подозрении в коллаборационизме

11 апреля 2022, 13:04

Экс-мэру Рубежного сообщили о подозрении в коллаборационизме

Бывшему мэру Рубежного Луганской области Сергею Хортиву сообщили о подозрении в коллаборационизме. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

«По данным следствия, с 18 по 31 марта 2022 года Хортив фактически отстранил себя от выполнения полномочий Рубежанского городского головы и вступил в преступный сговор с российскими оккупантами и представителями "ЛНР". Он добровольно согласился возглавить оккупационную власть в Рубежном, нарушив требования Конституции и законов Украины», - говорится в сообщении.

Также Хортив поддержал действия РФ и боевиков «ЛНР», направленные на захват территории Украины, а соответственно публично отрицал осуществление вооруженной агрессии против страны.

«Он призвал к сотрудничеству с государством-агрессором, вооруженными формированиями, оккупационной администрацией РФ под видом построения нового территориального образования, а также к непризнанию распространения государственного суверенитета на временно оккупированные территории Украины», - отметили в ведомстве.

Руководитель Луганской областной прокуратуры сообщил о подозрении бывшему мэру Рубежного в коллаборационной деятельности (ч. 1, Ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

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