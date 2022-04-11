Вчера Луганскую область обстреляли 26 раз, есть погибшие и раненые

В результате обстрелов российскими войсками Северодонецка, Лисичанска и Кременной Луганской области 10 апреля есть погибшие, среди которых ребенок. Об это сообщает МВД Украины



«Ежедневными обстрелами населенных пунктов оккупационные войска России пытаются уничтожить Луганскую область. В минувшие сутки полицейские задокументировали 26 обстрелов городов Северодонецк, Лисичанск и Кременная. Есть погибшие, среди которых ребенок, раненые местные жители», – говорится в сообщении МВД.



По информации министерства, в результате обстрелов повреждены 11 домов в Кременной, 4 дома в Лисичанске и один дом в Северодонецке.