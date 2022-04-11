Почти половина территории Украины нуждается в разминировании – ГСЧС

Около 300 тысяч кв. м территории Украины нуждается в разминировании из-за большого количества боеприпасов, оставленных оккупантами. Об этом рассказал на брифинге начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь.



По словам Бондаря, в настоящее время основные усилия по разминированию территорий сосредоточены на Ирпенско-Бучанском, Черниговско-Броварском, Неженском и Тростянецком направлениях.



Представитель ГСЧС подчеркнул, что, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, ежедневно пиротехники работают в Харьковской и Николаевской областях.



Отвечая на вопрос о том, как скоро жители Киевской области могут вернуться домой после разминирования территорий, начальник управления сказал: «Ирпень мы отработали. Но есть домовладения, где не было хозяев. Мы как служба спасения не имеем права заходить на частную территорию. Поэтому мы оставляем уведомление: если человек возвращается домой, то вызывает нас и осматриваем, после чего даем разрешение находиться в доме».



Бондарь подчеркнул, что российские оккупанты используют противопехотные и противотанковые мины, в Харьковской области враг использовал системы дистанционного минирования.



Также он подчеркнул, что из-за масштабного минирования врагом очень большая площадь полей в Украине не может пока использоваться для сельскохозяйственной деятельности.