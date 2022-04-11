Мечтаете об опрятном маникюре, а возможности сходить в салон красоты нет? Станьте сами себе домашним мастером маникюра! Современные технологии и доступность материалов дают возможность покрыть ногти гель-лаком даже дома. В этой статье мы расскажем, что нужно для этого приобрести, как правильно подготовить ногти и как нанести гель-лак.

Что нужно иметь?

Перед тем как приступить к самому маникюру, следует собрать все нужные средства и инструменты для выполнения процедуры. Чтобы помочь вам с этим, мы подготовили список самых необходимых вещей, а вы можете дополнять их вспомогательными инструментами или фишками для дизайна.

Итак, вам понадобится:

средство для смягчения кутикулы;

апельсиновая палочка;

пилочка для натуральных ногтей от 240 грит;

мягкий баф для полировки ногтей;

обезжириватель и безворсовые салфетки;

база для гель-лака;

цветной гель-лак;

топ для гель-лака;

средство для снятия липкого слоя;

лампа LED/UV для полимеризации гель-лака.

Чтобы во время исполнения маникюра не возникло сюрпризов, стоит убедиться в совместимости всех средств для маникюра гель-лаком. Проще всего выбрать продукты из классической линейки одного производителя, которые легко найти на EVA.UA. Также можно обратиться за помощью к консультанту в специализированном магазине, если такой имеется в вашем городе.

Как выполнить чистку ногтей?

Когда полный набор необходимых средств наконец-то лежит перед вами, можно начать выполнять гигиенический маникюр, так называемую чистку. Непрофессионалу обрезать кутикулу ножницами или кусачками довольно опасно: можно пораниться или получить очень неопрятный результат. Поэтому мы предлагаем вариант необрезного маникюра.

1. Придайте ногтям форму.

Сначала возьмите в руки пилочку и жесткой стороной оформите свободный край ногтя в виде овала, круга, квадрата или миндаля. Подбирая нужную форму, ориентируйтесь не только на собственный вкус, но и на длину ногтей и естественную форму кутикулы или нижнего края ногтя. Движения пилкой должны быть плавными и направленными от края к центру ногтя.

2. Подготовьте кожу.

Для этого этапа сделайте ванночку с теплой водой и морской солью и подержите в ней ногти несколько минут. Затем нанесите на кутикулу и боковые валики ремувер и подождите 1–2 минуты, следуя инструкции производителя средства.

3. Уберите кутикулу.

После этого аккуратно поднимите апельсиновой палочкой край кутикулы и уберите остатки огрубевшей кожи. Также полирующими движениями удалите с поверхности ногтевой пластины птеригий — приросшую кожу.

4. Обработайте поверхность ногтей.

Естественная гладкость и блеск ногтевой пластины — признак ее здорового состояния, но для дальнейшего покрытия следует спилить блестящий слой. Для этого мягким бафом пройдитесь по всей площади ногтей, чтобы повысить сцепление с материалом и сгладить неровности.

Именно от правильного исполнения чистки зависит не только опрятный вид рук, но и стойкость самого покрытия. Поэтому стоит выделить на этот этап достаточно времени и делать все усердно.

Как сделать покрытие из гель-лака?

Когда ногти приобрели аккуратный вид, можно перейти к самой интересной и важной части — к нанесению покрытия. Современные гель-лаки сделаны так, чтобы максимально упростить процесс их использования, особенно непрофессиональные серии. Но все же предстоит выполнить немало действий, чтобы получить желаемый результат.

1. Обезжирьте ногти.

Нанесите специальную жидкость на безворсовую салфетку и тщательно протрите всю поверхность ногтя. Особенно важно убрать пылинки, обработать зону под кутикулой и боковыми валиками кожи.

2. Нанесите базу.

Подготавливающее средство нужно наносить тонким слоем втирающими движениями, при этом повышенное внимание стоит уделить свободному краю. Следует закрепить базу в лампе и не снимать липкий слой. Если у вас жирная кожа и влажные ногти, перед этим можно использовать дегидратор.

3. Добавьте цвет.

Поверх основы наносите цветной гель-лак. Скорее всего, понадобится два слоя, каждый из которых необходимо закрепить в лампе согласно инструкции от производителя. Но если лак плохо пигментирован, лучше сделать три тонких слоя, чем два толстых, которые могут скоро отслоиться. Старайтесь создавать ровное и аккуратное покрытие, без затеканий под кутикулу и бугорков по бокам или на свободном крае ногтя.

4. Закрепите гель-лак.



Не снимая липкий слой с цветного лака, переходите к топу. Важно покрыть этим средством всю площадь цветного слоя и попытаться создать ровную гладкую поверхность без волн. Если у вас классический закрепитель гель-лака, после его сушки в лампе не забудьте об удалении липкого слоя специальной жидкостью.



Поздравляем, ваш домашний маникюр готов! Как видите, даже без профессиональной подготовки вполне возможно нанести гель-лак, чтобы радоваться красивыми ноготками несколько недель. На следующий раз отважьтесь поэкспериментировать с цветами, рисунками или наклейками.