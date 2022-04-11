Россия начнет наступление на Донбассе в ближайшее время – Минобороны

Россия уже почти закончила подготовку к наступлению на Донбассе, боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей могут начаться в ближайшее время. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.



«По нашей информации, противник перешел к фазе завершения возобновления своих подразделений и перебрасывания их на территории Донецкой и Луганской областей. Мы прогнозируем, что активные боевые действия начнутся на этих территориях уже где-то в ближайшее время. В то же время украинская армия к этому готова. Мы не можем прогнозировать, когда это произойдет, есть сообщения западных источников. В то же время противник уже почти закончил подготовку к наступательной операции», – сказал Мотузяник на брифинге.



В то же время спикер подчеркнул, что в последнее время в Донецкой и Луганской областях вдоль линии разграничения количество российских войск значительно увеличилось и будет продолжать увеличиваться.