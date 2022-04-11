Жители Краматорска теперь эвакуируются через соседние города

После ракетного удара вокзал в Краматорске не работает, эвакуация организована из Славянска и Покровска. Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.



«Эвакуация с жд-вокзала Краматорска по понятным причинам не происходит. Потому с субботы (9 апреля) с самого утра мы начали эвакуацию из другого города – Славянска, в 15 км от нас. Он сейчас станет хабом для жд-эвакуации с севера Донецкой области, а на юге – это будет Покровск. Сейчас мы предоставили людям возможность доехать рейсовыми автобусами до жд-вокзала Славянска», – рассказал Гончаренко на брифинге.

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По его словам, пока нет понимания, когда будет открыта ж/д станция в Краматорске, поскольку «Укрзализнице» нужно время на проведение ремонтных работ.



Гончаренко также сообщил, что город уже покинули 160 тысяч человек, остались ориентировочно 40-45 тысяч



В целом, ситуация в Краматорске в настоящее время спокойная, паники нет, все предприятия критической инфраструктуры и коммунальный транспорт работают в полном объеме, однако угроза ракетных ударов, по его словам, сохраняется.