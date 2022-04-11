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ВСУ сбили самолет оккупантов на Луганщине

11 апреля 2022, 17:20

ВСУ сбили самолет оккупантов на Луганщине

Российские оккупанты увеличивают обстрелы населенных пунктов Луганской области — вследствие атаки на жилые кварталы 11 апреля в Лисичанске образовалась «воронка, в которой фура может спрятаться», в Северодонецке разрушено торговое помещение. Об этом рассказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Также в понедельник украинские защитники сбили российский военный самолет.

«У нас есть и две хорошие новости: вчера вечером наши накрыли артиллерийский состав, сбили в Новоайдаре, а сегодня уже сбили один самолет», — сообщил Гайдан в эфире телеканала «1 + 1».

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