Лавров: Россия хочет переговоров, но не собирается прекращать боевые действия в Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит причин не продолжать переговоры с Украиной. Об этом пишет «Украинская правда».



«Не вижу причин, по которым мы их [переговоры] не можем продолжать, хотя украинская сторона каждый раз изворачивается, бывает, на 180 градусов, отвергая то, что она сама предлагала пару дней назад, например. Но мы люди терпеливые и настойчивые», – заявил Лавров в интервью российским СМИ.



При этом он заявил, что Россия не намерена делать паузы в боевых действиях на период переговоров с Украиной.



«Президент неоднократно подчеркивал, что мы предпочитаем переговоры. Но если во время первого раунда, на период самого первого раунда переговоров, когда украинская сторона предложила и мы согласились провести контакт делегаций, и если тогда президент дал команду взять паузу в боевых действиях и в проведении специальной военной операции, то, когда мы убедились, что украинцы и не собирались отвечать взаимностью, было принято решение, что на последующие раунды переговоров никаких пауз не будет. Пока не будет достигнуто окончательной договоренности, пока она не будет подписана», – сказал министр.



Он также анонсировал появление новых массовых захоронений и применение химических веществ, которые якобы будут «провокациями» Украины. Как известно, Россия также отрицает военные преступления своих солдат в Буче, Мариуполе, Краматорске и других украинских городах.