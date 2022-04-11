Девять волонтеров, эвакуирующие жителей Мариуполя, взяты в плен войсками РФ

Девять водителей, работающих в украинской волонтерской группе «Помощь людям» и направляющиеся в Мариуполь были задержаны российскими военными и числятся пропавшими без вести. Об этом CNN сообщил представитель группы Алексей Воронин.



В общей сложности 10 водителей микроавтобусов прибыли на Донбасс, чтобы помочь эвакуировать мирных жителей из Мариуполя. Российские солдаты остановили их и попытались заставить их перегнать автобусы в Россию. Когда водители отказались, их взяли в плен.



На связь выходит только один водитель из десяти.



«Все они осуществляли эвакуацию людей в направлении Мариуполь-Запорожье, их отправили в путь в разные дни — 26, 27 и 31 марта», — сказал Воронин. «Связь с ними прервалась на следующий день после выезда. По словам людей, которых им удалось эвакуировать, российские военные забрали у водителей машины с людьми в Мариуполе, эвакуированных отвезли в село Никольское, самих водителей забрали для опознания. Некоторые из них содержатся в СИЗО в Донецке».



Один из 10 водителей был освобожден, сказал Воронин, и от него «мы знаем, что трое из пропавших находятся в Донецке. Их допрашивали с применением грубой силы, плохо кормили и содержали в ужасных условиях. Всем остальным сказали, что имеют право держать [под стражей] до 30 дней».