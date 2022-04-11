Результат «мобилизации» в Донецке: более тысячи погибших

Среди мобилизованных жителей отдельных районов Донбасса наблюдаются большие потери. Насильно мобилизованные мужчины массово погибают после того как российская армия отправляет их на фронт. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



В оккупированном Алчевске с конца февраля более 300 мужчин погибли в боях с украинской армией.



В больницу оккупированного Донецка привезли более 1,2 тысяч погибших, отмечается в сообщении без уточнения, все ли из них являются местными жителями.



Оккупационные власти объявили в оккупированном Луганске очередную волну мобилизации мужчин в возрасте до 65 лет.



«Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации проводят рейды по коммунальным предприятиям и заводам для выявления лиц призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы», – говорится в сводке.



На временно занятых территориях Запорожской области действуют мобильные патрули и посты из числа мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.