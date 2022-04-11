Трое человек погибли на Донетчине за сутки от обстрелов

Трое человек погибли в результате обстрелов в населенных пунктах Донецкой области в понедельник, еще 8 человек получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«11 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли еще 3 человека: в Угледаре, Михайловке и Красногоровке. Ранения получили восемь гражданских», — написал он в телеграм-канале.



Также «удалось уточнить информацию о еще 7 погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно».