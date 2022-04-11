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Сегодня из горячих точек смогли эвакуироваться более 4300 человек

11 апреля 2022, 23:37

Сегодня из горячих точек смогли эвакуироваться более 4300 человек

Более 4300 человек были эвакуированы в понедельник из районов, где проходят боевые действия. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

Большинство эвакуировавшихся (3854 человека) выехали из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах в Запорожье доехали.

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная Луганской области, несмотря на постоянные нарушения режима тишины оккупантами удалось эвакуировать более 500 человек.

«Третий день подряд кафиры нарушают договоренности по обеспечению проезда колонны автобусов из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара. Они держат их на блокпосте в Васильевке», — сообщила Верещук.

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