Новые обстрелы Луганщины: Есть жертвы и разрушения

В результате обстрелов российскими силами в Лисичанске Луганской области погиб 1 человек, ранены 3, разрушены объекты в других населенных пунктах. Об этом сообщает глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



«К сожалению, есть жертвы в Лисичанске — один погибший мужчина, еще три человека ранены, двоих вовремя эвакуировали из-под обстрелов», — рассказал он.



Гайдай отметил, что «больше всего пострадали жилые массивы Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и Новодружеска».



«В Рубежном занялись три дома. <...> Два дома пылали ночью в Павлограде под Северодонецком, еще два и несколько хозяйственных построек — в Новодружеске. В Кременной и Щедрищевом после российских обстрелов пламенем охватило хвойную подстилку. Бойцы ГСЧС ликвидировали 17 пожаров. Огонь россияне открывали по Северодонецкой общине, Лисичанске, Кременной, Новодружеске, Рубежному. Ими повреждены 17 объектов — 12 жилых домов и 4 объекта инфраструктуры, нежилые сооружения», — сообщил глава ОВА.