Бои на востоке Украины в течение ближайших двух-трех недель будут усиливаться — Минобороны Британии

Боевые действия на востоке Украины будут усиливаться в течение следующих двух-трех недель. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter.



«Российские атаки по-прежнему сосредоточены на украинских позициях вблизи Донецка и Луганска, продолжаются бои в районе Херсона и Николаева, а также возобновилось продвижение к Краматорску», — говорится в сообщении со ссылкой на данные разведки.



Также в британском оборонном ведомстве отмечают, что Россия продолжает выводить войска из Беларуси, чтобы передислоцироваться для поддержки операций на востоке Украины.