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Ночная атака на Днепропетровщину: Одну из российских ракет сбили

12 апреля 2022, 09:11

Ночная атака на Днепропетровщину: Одну из российских ракет сбили

В ночь на 12 апреля россияне запустили две ракеты по Днепропетровской области. Одну из них сбили, вторая попала в мельницу. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Он отметил, что две атаки с воздуха были по Синельниковскому району на границе с Запорожской и Донецкой областями.

«Одна ракета попала в старую мельницу: в результате прилета в здании выбило окна и повредило крышу. Вторую ракету сбили над полями. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших», — уточнил Лукашук.

По его словам, пока вражеской техники и оккупационных войск на территории Днепропетровской области нет, и регион готов к обороне.

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