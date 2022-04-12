Ночная атака на Днепропетровщину: Одну из российских ракет сбили

В ночь на 12 апреля россияне запустили две ракеты по Днепропетровской области. Одну из них сбили, вторая попала в мельницу. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.



Он отметил, что две атаки с воздуха были по Синельниковскому району на границе с Запорожской и Донецкой областями.



«Одна ракета попала в старую мельницу: в результате прилета в здании выбило окна и повредило крышу. Вторую ракету сбили над полями. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших», — уточнил Лукашук.



По его словам, пока вражеской техники и оккупационных войск на территории Днепропетровской области нет, и регион готов к обороне.