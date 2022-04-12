Сегодня согласована работа 9 гумкоридоров для эвакуации

Сегодня, 12 апреля, согласовано 9 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.



В Донецкой области Мариуполя в Запорожье выезд осуществляется на собственном транспорте.



Гумкоридоры в Запорожской области:

Бердянск – Запорожье.

Токмак – Запорожье. Место собрания: ул. Шевченко, 5

Энергодар – Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.

Эвакуация из городов Запорожской области будет происходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.



Гумкоридоры из Луганской области:

Северодонецк – Бахмут. Место собрания: проспект Химиков, 28.

Лисичанск – Бахмут. Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная – Бахмут. Место собрания: ул. Первомайская, 42

Горское – Бахмут. Место собрания: ул. Гагарина, 13.

Рубежное – Бахмут.

На Донбассе также можно эвакуироваться на поезде.