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Сегодня согласована работа 9 гумкоридоров для эвакуации

12 апреля 2022, 09:34

Сегодня согласована работа 9 гумкоридоров для эвакуации

Сегодня, 12 апреля, согласовано 9 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

В Донецкой области Мариуполя в Запорожье выезд осуществляется на собственном транспорте.

Гумкоридоры в Запорожской области:

  • Бердянск – Запорожье.
  • Токмак – Запорожье. Место собрания: ул. Шевченко, 5
  • Энергодар – Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.

Эвакуация из городов Запорожской области будет происходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.

Гумкоридоры из Луганской области:

  • Северодонецк – Бахмут. Место собрания: проспект Химиков, 28.
  • Лисичанск – Бахмут. Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
  • Попасная – Бахмут. Место собрания: ул. Первомайская, 42
  • Горское – Бахмут. Место собрания: ул. Гагарина, 13.
  • Рубежное – Бахмут.

На Донбассе также можно эвакуироваться на поезде.

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