Сегодня согласована работа 9 гумкоридоров для эвакуации

Сегодня, 12 апреля, согласовано 9 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.
В Донецкой области Мариуполя в Запорожье выезд осуществляется на собственном транспорте.
Гумкоридоры в Запорожской области:
Эвакуация из городов Запорожской области будет происходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.
Гумкоридоры из Луганской области:
На Донбассе также можно эвакуироваться на поезде.