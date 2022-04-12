Россия распространяет очередные фейки о «массовом уничтожении мирных жителей в ОРДЛО»

Российские СМИ распространяют очередные фейки о якобы готовящейся акции с «массовым уничтожением мирных жителей в ОРДЛО». Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины и предупреждает о возможных провокациях со стороны РФ.



«Для дискредитации Украины на международной арене медиа РФ сообщают о провокациях, которые якобы готовит "украинская власть при поддержке стран Запада"», — говорится в сообщении.



Кремлевские СМИ сообщают о том, что Украина якобы «готовит съемку провокации с обстрелами автомобилей скорой помощи в Северодонецком районе» и «взорвет резервуары с хлором в Попаснянском районе».



«Россия снова пытается переложить на Украину ответственность за совершенные преступления. Учитывая, что за 8 лет войны на востоке Украины ни одна украинская власть не рассматривала военный вариант возвращения временно оккупированных территорий, обвинения в провокациях со стороны России бессмысленны», — отмечают в Центре противодействия дезинформации.



В ведомстве подчеркивают, что России придется взять на себя ответственность за уничтожение украинского мирного населения, поскольку международные суды уже работают над расследованием совершаемых оккупантами преступлений на территории Украины.