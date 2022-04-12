Россияне уничтожили центр гуманитарной помощи в Северодонецке

Российские войска уничтожили в Северодонецке центр предоставления гуманитарной помощи, который ежедневно кормил 300 человек. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



Отмечается, что сразу восемь снарядов попали в помещение бывшего ДСК, где был обустроен центр. В здании разрушены стены, склад загорелся. Обошлось без жертв.



Председатель Луганской ассоциации организаций лиц с инвалидностью Николай Надулический рассказал, что центр ежедневно кормил до 300 человек и снабжал едой и средствами гигиены прикованных к постели больных людей. Общественные активисты ежедневно формировали наборы для маломобильного населения и доставляли их адресно на автомобиле, велосипедах и даже пешком.



«Наверное в этом центре прятались "бандеровцы", ну или яд пытались сварить для вас, ублюдки. Довольно уж был опасный», — прокомментировал происшествие глава ОВА.