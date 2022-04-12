«Мы не оставили свои позиции»: Морпехи из Мариуполя обратились к украинцам

Военнослужащие морской пехоты, которые защищают Мариуполь, записали видеообращение к украинцам и заверили, что остаются на своих позициях.



Видео опубликовал в Твиттере фонд «Повернись живим».



«Мы, благодарны каждому украинцу, который верил в морскую пехоту. И продолжает верить. На этой вере мы продержались так долго и не оставили свои позиции и оставались верными. И мы остаемся верными всегда. Слава Украине! Героям слава!», — говорят бойцы.



Накануне основатель «Азова», лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий заявил, что оккупанты нанесли удар с применением химического оружия по заводу «Азовсталь» в Мариуполе, где укрепились украинские военнослужащие.

Морпіхи щойно записали у Маріуполі звернення до українців.



«Ми, — каже на відео боєць, — вдячні кожному українцю, який вірить у морську піхоту. І продовжує вірити. На цій вірі ми протрималися так довго на своїх позиціях. І залишилися вірними завжди»: pic.twitter.com/sWkQHN9TLH — Повернись живим (@BackAndAlive) April 12, 2022