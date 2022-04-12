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«Мы не оставили свои позиции»: Морпехи из Мариуполя обратились к украинцам

12 апреля 2022, 10:15

«Мы не оставили свои позиции»: Морпехи из Мариуполя обратились к украинцам

Военнослужащие морской пехоты, которые защищают Мариуполь, записали видеообращение к украинцам и заверили, что остаются на своих позициях.

Видео опубликовал в Твиттере фонд «Повернись живим».

«Мы, благодарны каждому украинцу, который верил в морскую пехоту. И продолжает верить. На этой вере мы продержались так долго и не оставили свои позиции и оставались верными. И мы остаемся верными всегда. Слава Украине! Героям слава!», — говорят бойцы.

Накануне основатель «Азова», лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий заявил, что оккупанты нанесли удар с применением химического оружия по заводу «Азовсталь» в Мариуполе, где укрепились украинские военнослужащие.

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