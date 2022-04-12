Оккупанты депортировали все больницы Мариуполя вместе с врачами, — советник мэра

Российские оккупанты депортировали все больницы Мариуполя вместе с врачами, что лишило жителей города какой-либо медицинской помощи. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«В этой гуманитарной ситуации самой большой проблемой является отсутствие какой-либо медицинской помощи. Все больницы из города депортированы вместе с врачами, кроме одной, которая была захвачена и которая работает исключительно на лечение раненых оккупантов», — отметил он.



Андрющенко добавил, что россияне развозят лекарства в места выдачи гуманитарной помощи и выдают их просто насыпью.



«Специфических лекарств нет, инсулин остается проблемой», — подчеркнул он.



Советник мэра напомнил, что ни Комитет Красного креста, ни украинскую гуманитарную помощь в город не допускают.

С начала российской осады в Мариуполе погибли около 10 тысяч мирных жителей, заявил мэр города Вадим Бойченко. Он отметил, что число жертв может быть больше, поскольку город остается в блокаде.