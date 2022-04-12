Украина установила личность российского оккупанта, который изнасиловал младенца

Украине удалось установить личность оккупанта, который изнасиловал младенца. Это военный из Пскова, заявил президент Владимир Зеленский в обращении к парламенту Литвы.



Он рассказал о преступлениях российских оккупантов, в частности, о случае с изнасилованием младенца.



«Установлено даже это лицо, российский военный Бычков из Пскова, десантник или спецназ, который отправлял товарищам видео того, что он делает с младенцем, как он издевается над младенцем. Вот такой российский военный "защитник детей"», — сказал Зеленский.



Он отметил, что российские пропагандисты, вероятно, уже начали оправдывать такие действия своего военного.



«Российские пропагандисты, видимо, уже начали это оправдывать. Вероятно, говорят, что этого не было, а если было, то это была защита русскоязычных», — добавил Зеленский.