В Донецкой области возобновили электроснабжение в 25 населенных пунктах за неделю

В течение недели, с 4 по 10 апреля включительно, специалисты «ДТЭК Донецкие электросети» полностью или частично вернули свет в дома жителей 25 населенных пунктов Донецкой области, которые были обесточены из-за боевых действий. Как сообщает пресс-служба компании, вновь со светом 46,5 тысячи семей.



Работы по восстановлению света в области продолжаются, как только бригады получают возможность их безопасно выполнять.



В настоящее время без света остаются жители 180 населенных пунктов в Донетчины. Ситуация затруднена активными боевыми действиями, отмечают в «ДТЭК Донецкие электросети».



Сейчас самые сложные направления — Авдеевское, Марьинское и Торецкое. Здесь из-за активных боевых действий регулярно повреждаются электросети и подстанции. Специалисты компании ждут разрешения от вооруженных сил для того, чтобы проводить ремонты линий.



В компании подчеркнули, что аварийные бригады энергетиков непрерывно работают уже 47 суток, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов в Донецкой области.



Всего с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вооруженное нападение на Украину, аварийно-восстановительные бригады «ДТЭК Донецкие электросети» вернули свет 363 449 семьям в Донецкой области.



В некоторые населенные пункты региона электроснабжение приходилось возвращать уже несколько раз из-за регулярных обстрелов и повреждений электрооборудования в зонах активных боевых действий.



Смотрите также: