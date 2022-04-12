За сутки оккупанты 27 раз обстреляли города Луганщины, есть погибшие и раненые

В Луганской области за минувшие сутки полиция зафиксировала 27 обстрелов населенных пунктов российскими оккупационными войсками. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.



Захватчики из тяжелого вооружения стреляли по городам Северодонецк, Рубежное, Кременная, Лисичанск, Новодружеск, Попасная, Горское. В регионе частично исчезла мобильная связь.



«В результате обстрелов погибли и ранены пожилые люди. Повреждены многоэтажки, автомобиль, одно из учебных заведений Попаснянской городской территориальной громады и газопровод в Северодонецке, разрушены частные дома. В Новодружеске в результате обстрелов горели жилые дома и хозяйственные постройки, в Рубежном — квартиры в жилом доме, в Павлограде — дачные дома», — описали в полиции последствия российских обстрелов.



Северодонецк и Горское остались без света, воды и газа. Всего без электроэнергии осталось 36 населенных пунктов: 22 полностью, 14 частично, без газоснабжения 38 населенных пунктов: 31 полностью и 7 частично, водоснабжение отсутствует в Рубежном, Попасной, Горском, Северодонецке, частично в Лисичанске.



«Несмотря на обстрелы с территории населенных пунктов, эвакуированы 611 граждан», — добавили в МВД.