Путин упомянул лишь Донбасс среди целей войны в Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что «главной целью спецоперации» является «помощь людям в Донбассе». Об этом он сказал в ходе визита на космодром «Восточный», запись которого показал канал «Россия 24».



«А то, что цели будут достигнуты, нет никаких сомнений. Цели абсолютно понятные, они благородные. Цель главная — помощь людям в Донбассе, народу Донбасса, который мы признали, вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса», — сказал Путин.



При этом президент РФ не упомянул о целях «демилитаризации» и «денацификации» Украины, которые он объявил в вышедшем утром 24 февраля обращении, объясняя полномасштабное военное вторжение в страну.



В трактовке Путина, в войне против Украины, которую он называет «спецоперацией», российские офицеры «помогают «ДНР» и «ЛНР», действуют «мужественно и грамотно, эффективно и результативно», применяют «самые современные виды вооружений с уникальными характеристиками».



Путин утверждает, что «Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма». Он подчеркнул, что столкновение России с Украиной было неизбежно.