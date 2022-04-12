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Россияне обстреляли фосфорными бомбами село в Запорожской области

12 апреля 2022, 15:21

Россияне обстреляли фосфорными бомбами село в Запорожской области

Остатки фосфорных боеприпасов. Фото: komish-gromada.gov.ua Остатки фосфорных боеприпасов. Фото: komish-gromada.gov.ua

Российские захватчики обстреляли фосфорными боеприпасами село Новояковлевка в Запорожской области. Повреждены дома местных жителей, погибших нет. Об этом сообщила Комышевахская территориальная громада.

«В ночь на 12 апреля село Новояковлевка было обстреляно фосфорными бомбами. Благодаря дождливой погоде, пожара не произошло, раненых и погибших нет. Имеются поврежденные дома», — говорится в сообщении.

На опубликованных фото последствий обстрелов видны детали фосфорных боеприпасов, их маркировка и заводские номера, которые позволяют установить их происхождение.

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