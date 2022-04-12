Из Ростовской области на Донбасс двигается большая колонна военной техники — CNN

Большая колонна военной техники, которая была замечена возле Матвеева Кургана в Ростовской области России, направляется в сторону Донбасса, передает CNN.



CNN удалось геолоцировать видео, опубликованное в понедельник в социальных сетях, на котором запечатлена эта колонна. Видно, что машины направлены на северо-запад, в сторону Донбасса.



При этом приводятся слова советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко, который сказал в эфире национального телевидения, что российское наступление на востоке Украины «уже началось».



«С моей точки зрения, это большое наступление уже началось. Мы должны понимать, что это не повторение 24 февраля, когда начались первые авиаудары и взрывы, и мы сказали: "Война началась". Большое наступление де-факто уже началось. Да, крупных сражений, о которых так много говорят в последние дни, пока нет. Но в целом можно сказать, что наступление уже началось», — сказал Денисенко.



В последние дни украинские и западные официальные лица заявили , что они наблюдают передислокацию российских войск на Донбасс после неудачных попыток захватить Киев.