Подоляк: Россия пытается оказать давление на мирные переговоры публичными заявлениями

Россия придерживается своей традиционной тактики давления на ведущийся переговорный процесс между украинской и российской делегациями о прекращении войны. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает «Интерфакс-Украина».



«Переговоры проходят крайне тяжело. Онлайн в рабочих подгруппах, но проходят. Понятно, что эмоциональный фон сегодня в переговорном процессе труден. Понятно, что украинская делегация работает исключительно в рамках, являющихся проукраинскими и прозрачными. Понятно также, что российская сторона придерживается своей традиционной тактики публично давить на переговорный процесс, в том числе за счет определенных публичных заявлений», - сказал Подоляк.



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с украинской делегацией вернулись в тупик после встречи делегаций в Стамбуле.