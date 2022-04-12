Кириленко: В Мариуполе идут уличные бои, но, в целом, город под контролем ВСУ

Мариуполь все еще находится под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на уличные бои и присутствие российских войск в городе. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



«Город [Мариуполь], в целом под контролем Вооруженных сил Украины. По территории города осуществляется перемещение, частично, и русских войск. Бои продолжаются и днем, и ночью. То, что город контролируется [российскими войсками] - это очередной фейк РФ», - сказал он.



Кириленко подчеркнул, что город продолжает находиться в очень сложном положении – уже второй день не выпускают людей из Мариуполя на личном транспорте по украинскому гуманитарному коридору.