В Авдеевке не работают банкоматы. За наличными жители города едут в Покровск

В Авдеевке практически невозможно снять наличные деньги. Одна из причин – банкоматы не работают из-за отсутствия интернета. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» рассказал глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш.



«Отделения банков закрыты в связи с тем, что, во-первых, почти две недели нет в городе интернета, то есть нет возможности работать банкоматам. Во-вторых, финансовые учреждения в Донецкой области в прифронтовой зоне заблокированы всеми банками. И, третье, безопасность. Несколько недель назад на банкомате были очереди, туда был "прилет", погибли два человека и 4 ранены», - рассказал он.



Единственный работающий банкомат в городе находится на территории Авдеевского коксохима. Однако деньги туда привозят нечасто и доступ к нему имеют только сотрудники завода.



Для снятия наличных жители города едут в Покровск.



«Люди посылают человека, который везет несколько карт, снимает деньги в Покровске и едет обратно», - рассказал Барабаш.



Также он сообщил, что в городе на данный момент работает только пять магазинов.