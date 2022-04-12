Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Война Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Около 2700 человек эвакуировались по гумкоридорам за день

12 апреля 2022, 22:26

Около 2700 человек эвакуировались по гумкоридорам за день

За сегодня, 12 апреля, по гуманитарным коридорам удалось эвакуироваться 2 671 человеку. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2343 человека. Из них: 208 человек – мариупольцы; 2135 человек – жители городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).

Колонны автобусов, выехавших из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, оккупационные войска блокируют на блокпосте в Васильевке. По словам Верещук, украинская власть ищет возможности для разблокировки проезда автобусов разными путями.

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная Луганской области удалось эвакуировать 328 человек.

Еще по теме

Прочее
Эвакуация Война
Места
Северодонецк Лисичанск Бердянск Рубежное Попасная Мариуполь Кременная

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:32
Джазовый музыкант из Донецка погиб в рядах оккупантов в Мариуполе
15:51
«ДНР» собирается открыть летние школы по истории и русскому языку на захваченных территориях
11:04
Оккупанты депортировали все больницы Мариуполя вместе с врачами, — советник мэра
00:25
Химоружие в Мариуполе. Кто контролирует порт? Дайджест НД за день ►
21:25
«ЛНР» утверждает, что задержала сотрудника ОБСЕ
20:25
Результат «мобилизации» в Донецке: более тысячи погибших
14:09
В Донецке обстрелян Текстильщик
00:52
Ответ за Краматорск. Российский флаг над Мариуполем. Дайджест НД за день ►
14:39
В Мариуполе подняли флаг России над разрушенным горсоветом. Но бои за город продолжаются
08:20
Российские захватчики пытались прорвать оборону в районе Изюма и штурмовать Мариуполь — Генштаб ВСУ
00:30
Зеленский пророчит тяжелую битву за Донбасс. Дайджест НД за день ►
22:43
«ЛНР»: Из-за обстрела в Первомайске погибла женщина, мужчина получил ранение
17:15
«ДНР» заявила о втором погибшем в Донецке сегодня
13:23
«ДНР» заявила об одной погибшей мирной жительнице и четырех раненых
00:08
РФ накрыла «Точкой-У» вокзал Краматорска, а «ДНР» составляет списки студентов на войну. Дайджест НД за день ►
все новости
22:26
Около 2700 человек эвакуировались по гумкоридорам за день
21:30
Зеленский заявил о задержании Виктора Медведчука
20:50
В Авдеевке не работают банкоматы. За наличными жители города едут в Покровск
20:21
Кириленко: В Мариуполе идут уличные бои, но, в целом, город под контролем ВСУ
19:36
Кириленко: Мы не можем пока определить вещество, которое применялось в Мариуполе
19:35
В Мариуполе погибли до 22 тысяч человек, заявил глава ОВА
18:09
Подоляк: Россия пытается оказать давление на мирные переговоры публичными заявлениями
17:35
Российская армия снова обстреляла Харьков: Известно о двух пострадавших, есть новые разрушения
16:56
ВСУ освободили более 15 населенных пунктов и отодвинули фронт от Днепропетровщины
16:32
Джазовый музыкант из Донецка погиб в рядах оккупантов в Мариуполе
16:15
Путин заявил о тупике в переговорах с Украиной
16:10
Путин назвал трагедию в Буче «фейком». Лукашенко передал ему «документы»
15:59
Из Ростовской области на Донбасс двигается большая колонна военной техники — CNN
15:51
«ДНР» собирается открыть летние школы по истории и русскому языку на захваченных территориях
15:21
Россияне обстреляли фосфорными бомбами село в Запорожской области
все новости
ВИДЕО
Химоружие в Мариуполе. Кто контролирует порт? Дайджест НД за день ►
12 апреля, 00:25
Ответ за Краматорск. Российский флаг над Мариуполем. Дайджест НД за день ►
11 апреля, 00:52
Разрушенная «Мрія» в Гостомеле и братские могилы в Буче. Репортаж из-под Киева ►
10 апреля, 22:05

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция