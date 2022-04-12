Около 2700 человек эвакуировались по гумкоридорам за день

За сегодня, 12 апреля, по гуманитарным коридорам удалось эвакуироваться 2 671 человеку. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.



Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2343 человека. Из них: 208 человек – мариупольцы; 2135 человек – жители городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).



Колонны автобусов, выехавших из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, оккупационные войска блокируют на блокпосте в Васильевке. По словам Верещук, украинская власть ищет возможности для разблокировки проезда автобусов разными путями.



Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная Луганской области удалось эвакуировать 328 человек.