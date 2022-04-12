Мэр Краматорска: Большая часть жителей уже выехали

Согласно данным мэра Краматорска Александра Гончаренко, из города выехали 150-170 тысяч жителей. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Дом».



«Если судить по вывозимым ТБО, то жителей в городе на сегодня 55-60 тысяч. Плюс пытались оценить количество людей в многоквартирных домах... До 20% людей, по оценке обслуживающих компаний осталось в городе», - рассказал он.



После удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске эвакуация была продолжена с других станций. Также была возможность выезжать коммунальными автобусами.



«В субботу после обстрела станции желающих уехать было 3 автобуса, а в воскресенье всего один», - отметил Гончаренко.



Сейчас в городе работает коммунальный транспорт, коммунальные службы. Запаса топлива у последних, по подсчетам городских властей, хватит на 2-3 недели, если поставки не остановятся.



Кроме этого, в городе заправляются часть банкоматов и возобновляют работу отделения «Укрпочты». Сотрудники почты находятся под охраной полиции и теробороны.

8 апреля войска РФ нанесли ракетный удар «Точками-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска, где в этот момент находились тысячи людей, которые ждали эвакуационных поездов. Погибли 57 человек, 114 ранены.