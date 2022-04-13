Посевная началась во всех областях, кроме Луганской — Шмыгаль

Посевная кампания началась во всех областях Украины, кроме Луганской. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



«Во всех областях, кроме Луганской, начали посевную кампанию. Помогаем аграриям. Предоставили им льготное финансирование уже на 3,5 млрд грн», - написал Шмыгаль в Facebook.



Он отметил, что на заседании правительства приняли решение о максимальном упрощении регистрации сельхозтехники.



«Делаем это для того, чтобы посевная работа в поле нигде не останавливались», - подчеркнул глава правительства.