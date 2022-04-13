Гуманитарные коридоры сегодня будут открыты только на Луганщине

В среду, 13 апреля, не будут действовать гуманитарные коридоры для выезда гражданского населения по соображениям безопасности. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.



В Запорожской области россияне заблокировали эвакуационные автобусы, а в Луганской области они нарушают режим прекращения огня.



«Оккупанты не только пренебрегают нормами международного гуманитарного права, но и не могут должным образом контролировать своих людей на местах. Все это создает уровень опасности на маршрутах, что мы вынуждены воздержаться от открытия гуманитарных коридоров сегодня. Но мы будем работать над тем, чтобы гуманитарные коридоры снова как можно быстрее открылись», - подчеркнула Верещук.



Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, в свою очередь, сообщил, что согласован «гуманитарный коридор» для эвакуации жителей Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горской общины, Попасной.



«Маршруты изменены с учетом фактора безопасности. Следует принимать решение как можно скорее. Ситуация очень обострена», – сообщил он.



Места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы:

Лисичанск, центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; кв. 40 лет Победы, у дома 15,

Приволье: центральная площадь.

Северодонецк: городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28.

Рубежное: Дворец культуры «Южный», ул. Чехова, 11.

Горское: Дом культуры Украины. Гагарина 13а.

Попасная: ул. Первомайская, 42